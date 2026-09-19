«Лишним не будет»: Как понять, что в клинике решили неплохо на вас заработать

Визит к врачу — всегда волнение. В тревоге и боли человек особенно уязвим, и этим порой пользуются нечистоплотные клиники, превращая продажу лишних анализов и процедур в доходный бизнес. Медицинский маркетолог Янка Попова объяснила «Вечерней Москве», как распознать навязанное лечение.

Многим знакома картина, когда приходишь с одной жалобой, а через час на руках список исследований и направления к другим специалистам.

«У многих возникает мысль: «Меня лечат или на мне зарабатывают?», — сказала Попова.

По её словам, в медицинском маркетинге действительно считают стоимость привлечения, средний чек и повторные визиты, а первый шаг стараются сделать дешевле, чтобы человек пришёл.

Причина проста: первый приём часто не окупается. Клиника уже потратилась на рекламу, сайт, кол-центр и администратора, поэтому зарабатывать начинают со второго-третьего визита. Чтобы не отпугнуть ценой, лечение дробят на этапы.

«Представьте, что вам сразу говорят: «Лечение будет стоить 200 тысяч рублей». Вы точно пойдёте завтра? А если: «Приём — две тысячи. Приходите — разберёмся?» — приводит пример эксперт.

По её словам, это воронка продаж, которая иногда совпадает с нормальной медициной.

Как отличить навязанное от полезного? Этот вопрос, по словам Поповой, быстро портит настроение плохому продавцу и не мешает хорошему врачу. Если в ответ звучит «если будет А — делаем это, если Б — другое», то такой ответ можно назвать логичным. Если «лишним не будет», «мы всем назначаем» — первый красный флаг. Второй признак — когда полезное подают как обязательное. Третий — лечение продают раньше, чем объяснили диагноз.

Среди типичных приёмов — скидка «только сегодня», пакет «выгоднее сразу», страх упущенного времени. Есть и неудобная правда: у врачей бывают KPI — средний чек, число процедур, выручка.