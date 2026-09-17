Открытый счёт после лечения: Юрист объяснила, как защититься от лишних процедур в клинике

Подпись под договором с медицинской организацией не означает, что пациент получил всю необходимую информацию о предстоящем лечении. Перед процедурой человек должен понимать её цель, возможные риски, стоимость и альтернативы, рассказала Life.ru юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар.

17 сентября отмечается Международный день безопасности пациентов. По словам эксперта, одна из частых проблем в платной медицине связана с ситуациями, когда человек оплачивает дополнительные услуги, не имея полного представления о том, что именно ему назначили.

Айвар советует внимательно изучать договор с клиникой. В документе должны быть указаны перечень процедур, стоимость, сроки оказания услуг и порядок согласования дополнительных назначений. Насторожить, по её словам, должны формулировки, позволяющие медицинской организации самостоятельно расширять программу лечения без чёткого согласования с пациентом.

Формулировки, позволяющие клинике самостоятельно расширять платную программу, должны насторожить. Договор не должен превращаться в открытый счёт, сумму которого человек узнаёт после лечения. Людмила Айвар Юрист, доктор юридических наук

Эксперт напомнила, что статья 20 Федерального закона № 323-ФЗ требует получить информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство. Перед процедурой человеку должны объяснить её цели, методы, возможные риски, альтернативы, последствия и ожидаемый результат.

При этом сама подпись в документах не всегда решает спор. По словам Айвар, важен не только факт подписания бланка, но и то, какую информацию пациент получил перед принятием решения.

«В моей адвокатской практике были дела, которые мы выигрывали именно на основании отсутствия информированного добровольного согласия. Решающее значение имело нарушение права человека самостоятельно принять решение о медицинском вмешательстве. Разумеется, это не означает автоматического удовлетворения любых требований, обстоятельства каждого дела оцениваются отдельно», — рассказала юрист.

Если необходимые разъяснения не предоставили, пациенту стоит зафиксировать обстоятельства письменно. Важно указать, какую процедуру провели, кто консультировал человека и когда предложили подписать согласие. Также следует запросить копии медицинской карты, назначений, протоколов процедур, сохранить договор, чеки и переписку с клиникой.

Айвар подчеркнула, что если подпись пациента действительно стоит на документах, не стоит отрицать этот факт. Нарушение может заключаться не в отсутствии подписи, а в том, что человеку не объяснили важные условия лечения.

При этом отсутствие согласия на оплату услуги и медицинская необоснованность процедуры являются разными основаниями для претензий. Чтобы доказать, что назначение было лишним, может потребоваться независимое врачебное заключение или экспертиза.

При нарушении порядка получения согласия, качества и безопасности медицинской помощи можно обратиться в Росздравнадзор. Если речь идёт о навязывании платных услуг или спорных условиях договора — в Роспотребнадзор. При лечении по ОМС пациент может обратиться в свою страховую медицинскую организацию.

Руководству клиники можно направить претензию, а при невозможности урегулировать спор вопрос о взыскании денежных средств решается в судебном порядке.

«Статья 16 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает возврат оплаты за навязанные либо приобретённые без согласия дополнительные услуги в течение трёх дней со дня предъявления требования. Наличие согласия на их приобретение доказывает исполнитель. Этот специальный срок нельзя распространять на любой спор о качестве лечения», — отметила юрист.

Главный совет эксперта — сохранять все документы и фиксировать, что именно назначили, какие объяснения получил пациент, на что он согласился и за что заплатил. По словам Айвар, именно такие доказательства помогают превратить претензию в обоснованную правовую позицию.

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