Лишний вес на миллиарды: Экономика Британии не выдерживает ожирения граждан и трещит по швам

Великобритания ежегодно теряет около 26,5 млрд долларов из-за снижения производительности труда, связанного с ожирением. Данную информацию передаёт телеканал GB News со ссылкой на исследование независимой организации Office for Health Economics.

По оценкам аналитиков, избыточный вес или ожирение имеют две трети взрослого населения страны. Среди восьми европейских государств, включённых в исследование, Соединённое Королевство продемонстрировало самые высокие потери трудовой продуктивности в расчёте на одного человека. Для сравнения специалисты также изучили показатели Германии, Франции, Италии и Испании.

Если прибавить расходы на медицинскую помощь, общие экономические издержки достигают почти 45 млрд долларов в год. Это соответствует приблизительно 1,4% британского ВВП. В пересчёте на каждого жителя сумма составляет около 500 фунтов стерлингов.

Авторы исследования сопоставили полученные результаты с государственными расходами на жилищный сектор. На эти цели Лондон выделяет средства в размере 0,9% ВВП. Таким образом, оценённые совокупные потери от ожирения превышают указанную статью бюджета.

Ранее Life.ru сообщал, что более 600 тысяч жителей Великобритании не могут работать из-за ожирения . Согласно исследованию Йоркского университета, люди с таким диагнозом берут больничные вдвое чаще сотрудников с нормальным весом. Британское правительство планировало запустить пилотные программы, участникам которых предложат препараты для похудения, чтобы помочь им вернуться к трудовой деятельности.