Ярко-оранжевая кожура ещё не гарантирует, что мандарин окажется сладким, а зелёный листочек на ветке вовсе не говорит о свежести фрукта. При выборе цитрусовых стоит обращать внимание на их аромат, вес и состояние кожуры. Как не ошибиться с покупкой, Life.ru рассказали в Роскачестве.

При покупке мандаринов в первую очередь обратите внимание на их общий вид. Плоды должны быть зрелыми и целыми. Не берите фрукты с повреждённой кожурой, тёмными пятнами или коричневой сеткой, а также с мягкими потемневшими или побелевшими участками Роскачество

Мягкость кожуры часто указывает на неправильное хранение, в том числе переохлаждение. Такие фрукты становятся водянистыми и теряют вкус. Категорически не стоит покупать мандарины с плесенью. Эксперты советуют избегать и фруктов из той же коробки — споры грибка легко распространяются на соседние плоды, даже если внешне они выглядят здоровыми.

Определить спелость помогут аромат, вес и состояние кожуры. Зрелые мандарины обычно сочнее и тяжелее незрелых, а их кожура легко отделяется от мякоти. Перезревшие плоды, напротив, высыхают, твердеют, сморщиваются и теряют вес.

При этом ориентироваться исключительно на цвет не стоит. Для транспортировки мандарины нередко собирают зеленоватыми, а некоторые сорта остаются частично зелёными даже после созревания. Поэтому ярко-оранжевый цвет не гарантирует сладкого вкуса, как и зелёный оттенок не обязательно указывает на кислинку.

Не нужно опасаться и воскового покрытия. Производители используют его для сохранения внешнего вида фруктов и защиты от плесени при перевозке и хранении. Сам по себе пищевой воск безопасен. Перед употреблением мандарины следует тщательно вымыть.

«Наличие листочка — не показатель свежести», — пояснили в Роскачестве.

Косвенным признаком внимательного отношения производителя к качеству может быть сортировка. Если мандарины в коробке примерно одинаковые по размеру и цвету, а повреждённые плоды отсутствуют, вероятно, их отобрали ещё на этапе упаковки.

«Если вы любите сладкие мандарины, лучше покупать их в середине сезона (зимой)», — посоветовали эксперты.

В первых поставках октября — начала ноября могут встречаться недозрелые и кислые плоды. К наиболее сладким относят сорта Муркотт, Уншиу и клементины. Муркотт поставляют преимущественно из Перу, Бразилии и Турции. При этом найти любимый вкус и мандарины без косточек зачастую можно только после пробы нескольких сортов.

Хранить мандарины рекомендуется при температуре от +6 до +10 градусов. В обычном холодильнике такие условия обеспечить удаётся не всегда, а чрезмерное охлаждение может повредить плоды и ухудшить их вкус. Если подходящей зоны нет, фрукты лучше оставить в прохладном месте дома, но не закупать большими партиями впрок.

Ранее Life.ru сообщал, что массовый сбор мандаринов в Абхазии начинается 10–15 ноября. По прогнозам поставщиков, уже к 20 ноября на российских рынках станет заметно больше свежих и спелых плодов. Основные поставки цитрусовых к новогодним праздникам ожидаются в декабре.