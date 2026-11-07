Мошенники начали использовать домовые чаты для распространения вредоносных файлов под видом электронных книг. Злоумышленники выдают себя за соседей и предлагают жильцам бесплатную литературу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы прокуратуры.

Аферисты выбирают потенциальных жертв среди участников общих переписок многоквартирных домов. Затем они переходят к личному общению, рассчитывая на доверие между соседями. Во время разговора собеседнику предлагают получить электронную книгу, но вместо неё отправляют файл, который может привести к краже персональных данных.

Для обмана преступники используют вредоносные скрипты и поддельные интернет-страницы, имитирующие документы в формате PDF. После взаимодействия с таким содержимым человек рискует предоставить злоумышленникам доступ к личной информации и своим учётным записям.

Похищенные аккаунты мошенники могут использовать для рассылки нежелательных сообщений и обращения к знакомым потерпевшего с просьбами перевести деньги. Кроме того, преступники способны перепродать полученные сведения другим лицам.

В прокуратуре рекомендовали скачивать литературу только из надёжных источников. В частности, бесплатные электронные книги можно искать на официальных ресурсах библиотек и издательств. Специалисты также советуют не открывать подозрительные вложения, даже если их прислал участник знакомого чата.

Ранее МВД России предупредило о мошенничестве под предлогом трудоустройства. Преступники размещают объявления о вакансиях с привлекательными условиями и предлагают соискателям пройти оформление в штат. После отклика с человеком связывается представитель несуществующей компании, который запрашивает паспортные данные или фотографии документов. Полученную информацию злоумышленники могут использовать для дальнейших финансовых махинаций. В полиции призвали граждан проверять работодателей и не отправлять личные документы неизвестным лицам до подтверждения законности предложения.