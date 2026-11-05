Личные сведения владельцев умной бытовой техники могут оказаться у посторонних, предупредил IT-эксперт Артём Геллер. По его словам, при взломе устройств злоумышленникам могут достаться не только данные, указанные при регистрации в приложениях, но и видео, аудиозаписи и показания датчиков.

Информацию, которую передаёт техника, могут перехватывать разными способами, а затем продавать. Одним из наиболее безобидных вариантов специалист назвал её попадание к рекламщикам, использующим такие сведения для подбора объявлений под конкретного человека.

Снизить риски поможет отключение функций, которыми владелец не пользуется. Если камера в данный момент не нужна, её стоит физически закрыть. При покупке техники лучше отдавать предпочтение разработчикам с известной историей. Однако даже крупный производитель не гарантирует полной защиты от утечек, заключил собеседник «Абзаца».

Ранее хакеры дистанционно включили разморозку холодильников в супермаркетах более десяти европейских стран. В отдельных магазинах установки нагрелись до 50 градусов, из-за чего продукты пришлось выбросить. Основная волна атак пришлась на ночь на 2 ноября, а предварительный ущерб оценили в десятки миллионов евро.