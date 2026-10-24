Слитые базы и резервные копии: Можно ли полностью удалить свой цифровой след

Полностью стереть сведения о себе из интернета технически невозможно, уверен специалист по информационной безопасности Сергей Щербаков. По его словам, после удаления аккаунта информация может сохраняться в поисковом кэше, резервных копиях сервисов и веб-архивах.

Поэтому практическая задача — сделать персональные данные менее доступными для посторонних. Начать можно со списка всех площадок, где пользователь когда-либо регистрировался. Ненужные аккаунты следует удалить по процедуре сервиса: скрытие страницы и временная деактивация не заменяют этот шаг, пояснил собеседник «Газеты.ru».

Следующий этап — обращения в поисковые системы с просьбой исключить из выдачи персональные сведения, например, паспортные номера и адреса. Дополнительно ИТ-эксперт предложил разделить каналы связи: завести отдельные номер и почту для банков, государственных сервисов и других важных аккаунтов.

Извлечь логины и пароли из уже утёкших баз нельзя. Чтобы снизить риск взлома, необходимо сменить пароли и подключить двухфакторную аутентификацию. Сами сведения не исчезнут, но прежние комбинации перестанут давать доступ к аккаунтам.