Если человек внезапно перестал видеть то, что находится справа или слева от него, нужно сразу вызвать скорую помощь. Так может проявиться инсульт, предупредила невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

По её словам, при недуге лицо может остаться симметричным, а руки и ноги — сохранять чувствительность. Другой тревожный признак — человеку вдруг становится трудно понять, что ему говорят.

«Может нарушаться восприятие речи, может возникать двоение, головокружение», — отметила врач в беседе с 360.ru.