Литва депортировала трёх украинцев и закрыла въезд на 5 лет за шпионаж
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Власти Литвы депортировали трёх граждан Украины, которых местные спецслужбы заподозрили в выполнении заданий иностранных разведок за деньги. Их признали угрозой национальной безопасности и запретили им возвращаться в страну в течение пяти лет, сообщает литовский портал Lrytas со ссылкой на Департамент государственной безопасности республики.
«Высланные украинцы за денежное вознаграждение выполняли задания широкого спектра, получаемые от разведывательных служб недружественных стран», — говорится в заявлении ведомства. По данным литовской контрразведки, поручения поступали через Telegram и другие мессенджеры.
Перед депортацией всем троим аннулировали разрешения на временное проживание в Литве. Соответствующее решение приняли после того, как Департамент госбезопасности направил миграционным властям материалы об их предполагаемой деятельности.
В ведомстве также предупредили, что иностранные разведки активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки исполнителей. Подобные способы позволяют находить людей с минимальными затратами, при этом все риски, связанные с выполнением поручений, ложатся на самих завербованных.
Ранее Life.ru сообщал, что Литва продлила временную защиту украинским беженцам до марта 2028 года, одновременно ужесточив требования для мужчин призывного возраста. Теперь части военнообязанных необходимо документально подтверждать выполнение воинских обязанностей или законные основания для освобождения от службы. При этом новые ограничения не распространяются на украинцев, получивших временную защиту в Евросоюзе до 4 августа.