Власти Литвы депортировали трёх граждан Украины, которых местные спецслужбы заподозрили в выполнении заданий иностранных разведок за деньги. Их признали угрозой национальной безопасности и запретили им возвращаться в страну в течение пяти лет, сообщает литовский портал Lrytas со ссылкой на Департамент государственной безопасности республики.

«Высланные украинцы за денежное вознаграждение выполняли задания широкого спектра, получаемые от разведывательных служб недружественных стран», — говорится в заявлении ведомства. По данным литовской контрразведки, поручения поступали через Telegram и другие мессенджеры.

Перед депортацией всем троим аннулировали разрешения на временное проживание в Литве. Соответствующее решение приняли после того, как Департамент госбезопасности направил миграционным властям материалы об их предполагаемой деятельности.

В ведомстве также предупредили, что иностранные разведки активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки исполнителей. Подобные способы позволяют находить людей с минимальными затратами, при этом все риски, связанные с выполнением поручений, ложатся на самих завербованных.