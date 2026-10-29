В Германии задержали подозреваемых в поджоге Starlink в Литве
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В Германии задержали двух молодых мужчин, подозреваемых в попытке поджога оборудования спутниковой связи Starlink в Вильнюсе. Оба имеют немецкое гражданство, однако у одного также есть паспорт Турции, а у другого — Сербии. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на полицию.
По данным следствия, подозреваемым около 20 лет. Они прибыли в Литву накануне преступления, совершённого в ночь на 18 октября, а сразу после попытки поджога покинули страну. Заместитель начальника криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас уверен, что злоумышленники тщательно спланировали свои действия.
«Это преступление не было спонтанным. Упомянутые лица точно знали, куда едут, что собираются делать, и заранее к этому готовились», — заявил представитель полиции.
Подозреваемые сейчас находятся под стражей в Германии, где их задержали по запросу Болгарии. Литовская сторона также рассматривает вопрос об их выдаче. Мужчинам предъявлены обвинения, связанные с террористической деятельностью, в том числе с участием в организованной террористической группе.
Литовские следователи полагают, что задержанные также причастны к поджогу оборудования Starlink в Болгарии. Правоохранители усматривают связь и с аналогичным происшествием в Польше, хотя непосредственными исполнителями там, по их данным, были другие люди.
Ранее Life.ru сообщал, что 18 октября неизвестные попытались поджечь предприятие с оборудованием Starlink в Вильнюсе. Компания была заранее предупреждена об угрозе, поэтому охрану усилили. Возникший пожар удалось потушить, оборудование не было уничтожено, а работа предприятия не прерывалась. До этого Life.ru писал о задержании подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше, обеспечивавшей спутниковой связью в том числе Украину.