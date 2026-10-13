В Германии задержали ещё двоих по делу о поджоге станции Starlink в Польше

В Германии задержали ещё двух человек, подозреваемых в причастности к поджогу станции Starlink в Польше, которая в том числе обеспечивала связью Украину. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на источники, уточнив, что общее число фигурантов дела достигло четырёх.

Среди новых задержанных оказалась женщина, которая предположительно помогала двум гражданам Турции, ранее попавшим в руки немецкой полиции. По версии следствия, она могла перевозить мужчин на автомобиле. Также правоохранители установили возможную причастность ещё одного человека, который, как предполагается, содействовал подозреваемым.

Следователи рассматривают версию о том, что поджог был совершён по заказу иностранной разведки. Польские власти продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и роль каждого из задержанных.

Напомним, инцидент произошёл в конце сентября в населённом пункте Воля-Кробовска поздним вечером. Первым огонь заметил владелец участка, он вызвал экстренные службы. Пожар повредил электрогенератор, однако прибывшим специалистам удалось ликвидировать пламя. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать умышленный поджог распределительного щита.