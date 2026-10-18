Премьер Литвы сообщил о попытке поджога предприятия с оборудованием Starlink

В Литве неизвестные попытались поджечь предприятие, где хранится оборудование спутниковой связи Starlink. Их действия пресечены, сообщил в соцсети премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

По словам главы правительства, службы заранее предупредили компанию о возможных нападениях. На объекте усилили охрану, благодаря чему попытка поджога не удалась. Министр обороны Робертас Каунас подтвердил факт происшествия, уточнив, что на территории предприятия мог начаться пожар, однако ситуацию удалось взять под контроль. Начато досудебное расследование.

Попытку поджога обсудят 19 октября на заседании Комиссии по национальной безопасности. Второй темой станет неизвестный беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы утром 18 октября. Связь между двумя инцидентами пока не установлена.

Властям предстоит выяснить маршрут дрона, время его первого обнаружения радарами и изучить найденные обломки. Также комиссия рассмотрит возможность расширения полномочий служб по нейтрализации беспилотников.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за неизвестного воздушного объекта в Литве подняли истребители НАТО и временно закрыли аэропорт Каунаса. Тревогу объявляли в Каунасском, Паневежском и Шяуляйском уездах, жителям рекомендовали укрыться.