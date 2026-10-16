«Слова упыря»: Захарова — о влажных мечтах литовского депутата об «убийстве русских»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывание депутата Сейма Литвы Жигимантаса Павилёниса об убийстве русских. Дипломат назвала его слова проявлением русофобии и ненависти.

Поводом стало интервью Павилёниса украинскому СМИ, фрагмент которого Захарова опубликовала в своём Telegram-канале. В нём литовский парламентарий заявил, что убийства русских на фронте стали для украинцев привычным делом, а также высказался, что «убивать русских в западных столицах — сейчас это самое главное».

«Терминальная русофобия и животная ненависть как высшие европейские «ценности», — написала Захарова, комментируя высказывание депутата.

Дипломат также обратила внимание на слова Павилёниса о необходимости «убивать советские вирусы» и упомянула биографию его отца, который состоял в коммунистической партии и возглавлял кафедру атеизма в Вильнюсском университете. Захарова связала свои обвинения с социальными проблемами Литвы.

«Слова настоящего упыря... Неонацизм шагает по планете — осторожно, не вляпайтесь», — заключила дипломат.

Ранее Мария Захарова на брифинге обвинила Литву в помощи Киеву в пополнении ВСУ за счёт украинских беженцев. Поводом стало решение Вильнюса требовать от части украинцев призывного возраста подтверждения воинской обязанности или законного освобождения от неё — без документов новым заявителям могут отказать в временной защите, хотя тех, кто получил статус до 5 августа 2026 года и сохраняет его, изменения не касаются.