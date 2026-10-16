Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Литву в содействии Киеву в пополнении рядов ВСУ за счёт украинских беженцев. Так дипломат прокомментировала ужесточение правил предоставления временной защиты гражданам Украины призывного возраста на брифинге.

«На помощь киевскому режиму в его усилиях по восполнению потерь ВСУ пришёл Вильнюс», — заявила Захарова.

Поводом стало решение литовских властей требовать от части украинцев призывного возраста подтверждения выполнения воинской обязанности либо законного освобождения от неё. Без соответствующих документов новые заявители могут не получить временную защиту. При этом изменения не затрагивают украинцев, оформивших такой статус до 5 августа 2026 года и непрерывно его сохраняющих.

Захарова усомнилась в искренности заявлений прибалтийских властей о защите прав человека, напомнив, как прежде в регионе приветствовали приём украинских беженцев. Теперь, по её мнению, подход к ним заметно изменился.

«Как же они пели им «осанну» как же они все гордились вот этой своей, как они называли, правочеловеческой позицией. И что? Куда всё испарилось? Начали играть в мясорубку Зеленского?» — возмутилась представитель МИД.

Дипломат также напомнила о рассказе матери Зеленского, согласно которому будущий украинский лидер в детстве любил играть с мясорубкой. Захарова связала этот эпизод со своей критикой принудительной мобилизации на Украине.

Согласно данным МВД Литвы, в стране находятся более 52 тысяч украинских беженцев с действующими разрешениями на проживание на основании временной защиты. Сам механизм защиты продлён до 4 марта 2028 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Бельгии начали отказывать некоторым совершеннолетним украинцам во временной защите. В августе сообщалось, что при оформлении статуса от заявителей стали требовать актуальные военно-учётные сведения в приложении «Резерв+». При отсутствии необходимых данных возникали сложности с регистрацией.