Владимир Зеленский превратил Украину в ту самую «мясорубку», которой любил играть в детстве. Такое сравнение привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выездном брифинге в Сыктывкаре.

Дипломат напомнила об интервью матери Зеленского, которая рассказывала, что после детского сада её сын особенно любил играть со старой советской мясорубкой. При этом, подчеркнула Захарова, других игрушек у него хватало.

«Вот теперь эту мясорубку он создал в своей собственной стране, которой клялся в любви, чьих людей умолял поверить в то, что он за мир и за их светлое будущее», — заявила представитель МИД.

По словам Захаровой, теперь украинцев фактически отправляют в эту «мясорубку». Дипломат также связала происходящее с темой трансплантологии, заявив о продаже человеческих органов за рубеж.

Отдельно представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что на Украине процветает чёрная трансплантология, а население, по её оценке, используется как бесправный «биоматериал».

Ранее Захарова заявила о молчании международных организаций по поводу сообщений о чёрной трансплантологии на Украине. По её словам, Россия неоднократно поднимала эту тему, однако профильные структуры ООН и зарубежные правозащитники должным образом на неё не реагируют.