С 16 ноября Литва будет задерживать в порту Клайпеды транзитные партии зерна из России и Белоруссии до подтверждения их происхождения. Проверка может занять два месяца и дольше, сообщили агентству Reuters в литовском Минсельхозе.

Правила распространятся на пшеницу, ячмень, кукурузу и семена подсолнечника, которые перегружают или хранят в Литве. Из каждой партии возьмут пробы и отправят их в зарубежные лаборатории. Таможня оформит груз после разрешения литовской службы по продовольствию и ветеринарии.

Хранение и анализы оплатят экспортёры. Если лаборатория установит, что заявленное происхождение продукции не соответствует фактическому, партию вернут или уничтожат. Эти расходы также возложат на экспортёров.

Литва начала проверять происхождение продовольственного зерна ещё в сентябре. Вильнюс заподозрил, что часть партий могла поступать с подконтрольных России территорий, которые Литва считает украинскими. До вступления новых правил в силу грузы могут покидать порт, пока идут анализы.