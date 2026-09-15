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Опубликовано 15 сентября, 16:41

Литва направит Белоруссии ноту протеста после инцидента с БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Литва намерена направить Белоруссии официальную ноту протеста после инцидента с беспилотником, который, предположительно, проник в воздушное пространство страны с белорусской территории. Об этом заявил глава литовского МИД Кястутис Будрис, его слова приводит LRT.

«Во всех случаях нарушений воздушного пространства мы получаем от ВВС отчёт... Во всех случаях мы составляем протокол и во всех случаях передаем его стране, из которой прилетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси», — сказал министр.

При этом окончательное происхождение аппарата пока не установлено. Литовская сторона намерена дождаться результатов исследования обломков, после чего может предпринять дополнительные действия.

Будрис также призвал усилить восточный фланг. По его мнению, речь должна идти не только о средствах противовоздушной обороны, но и о дополнительных мерах для защиты критической инфраструктуры и других потенциальных целей.

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Ранее Life.ru сообщал, что истребитель НАТО сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы. На тот момент тип аппарата, его маршрут и происхождение официально не раскрывались.

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Наталья Демьянова
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