Литва не даёт США наладить транзит калия из Белоруссии через свою территорию

Литва будет добиваться пересмотра европейского запрета на транзит белорусских калийных удобрений и не видит оснований для смягчения действующих ограничений. Такую позицию глава МИД республики Кястутис Будрис озвучил на фоне обсуждения возможной сделки Минска и Вашингтона.

Нынешний санкционный режим ЕС не позволяет продукции, добытой в Белоруссии, попадать на территорию объединения, в том числе следовать через неё транзитом. По словам Будриса, это правило действует независимо от владельца груза, перевозчика и конечного покупателя.

Вильнюс не считает возможные договорённости США и Белоруссии поводом менять собственную позицию. Литовский министр подчеркнул, что американское решение относится к двусторонним отношениям Вашингтона и Минска, тогда как санкционная политика Евросоюза формируется отдельно.

Вопрос имеет значение для логистики белорусского калия, поскольку до введения ограничений значительные объёмы продукции отправлялись через порт Клайпеды. Весной США уже призывали Литву рассмотреть возможность восстановления такого маршрута, однако Вильнюс выступил за сохранение действующих мер.

Ранее Life.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп анонсировал крупную сделку по закупке белорусских калийных удобрений. Американский лидер заявил, что рассчитывает приобретать продукцию дешевле, чем у нынешних поставщиков из Канады.