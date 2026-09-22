Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 13:06

Литва не даёт США наладить транзит калия из Белоруссии через свою территорию

Литва отказалась поддерживать снятие запрета на транзит белорусского калия в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Литва будет добиваться пересмотра европейского запрета на транзит белорусских калийных удобрений и не видит оснований для смягчения действующих ограничений. Такую позицию глава МИД республики Кястутис Будрис озвучил на фоне обсуждения возможной сделки Минска и Вашингтона.

Нынешний санкционный режим ЕС не позволяет продукции, добытой в Белоруссии, попадать на территорию объединения, в том числе следовать через неё транзитом. По словам Будриса, это правило действует независимо от владельца груза, перевозчика и конечного покупателя.

Вильнюс не считает возможные договорённости США и Белоруссии поводом менять собственную позицию. Литовский министр подчеркнул, что американское решение относится к двусторонним отношениям Вашингтона и Минска, тогда как санкционная политика Евросоюза формируется отдельно.

Вопрос имеет значение для логистики белорусского калия, поскольку до введения ограничений значительные объёмы продукции отправлялись через порт Клайпеды. Весной США уже призывали Литву рассмотреть возможность восстановления такого маршрута, однако Вильнюс выступил за сохранение действующих мер.

«Мы не можем этого допустить»: Рубио жёстко высказался об украинских атаках на танкеры
«Мы не можем этого допустить»: Рубио жёстко высказался об украинских атаках на танкеры

Ранее Life.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп анонсировал крупную сделку по закупке белорусских калийных удобрений. Американский лидер заявил, что рассчитывает приобретать продукцию дешевле, чем у нынешних поставщиков из Канады.

Больше новостей о международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • США
  • ЕС
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar