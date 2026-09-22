«Мы не можем этого допустить»: Рубио жёстко высказался об украинских атаках на танкеры

Администрация США обеспокоена тем, что суда с американской нефтью подвергаются атакам со стороны Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«За последние несколько месяцев несколько раз становились мишенью суда, связанные с США, американские поставки нефти. Вероятно, не преднамеренно, но тем не менее они становились мишенью со стороны Украины. Эту проблему необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходило», — сказал он.