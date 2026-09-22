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Опубликовано 22 сентября, 12:45

«Мы не можем этого допустить»: Рубио жёстко высказался об украинских атаках на танкеры

Рубио призвал решить проблему украинских обстрелов танкеров, связанных с США

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Администрация США обеспокоена тем, что суда с американской нефтью подвергаются атакам со стороны Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«За последние несколько месяцев несколько раз становились мишенью суда, связанные с США, американские поставки нефти. Вероятно, не преднамеренно, но тем не менее они становились мишенью со стороны Украины. Эту проблему необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходило», — сказал он.

Рубио добавил, что именно поэтому президент США Дональд Трамп стремится положить конец конфликту.

«Это непросто, но мы по-прежнему надеемся, что ситуация может измениться», — отметил госсекретарь.

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Напомним, экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что европейцы, вероятно, снова попытаются помешать продвижению мирного урегулирования по Украине на Генассамблее ООН. Это прозвучало на фоне подготовки встречи Лаврова и Рубио, которую российский министр рассчитывает провести во время ГА ООН.

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Анастасия Никонорова
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