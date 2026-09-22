Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 12:24

Трамп встретится «с кем угодно»: США позвали Иран на переговоры в ООН

США заявили о готовности к переговорам с Ираном на полях ГА ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

США готовы провести переговоры с представителями Ирана на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, однако конкретная встреча пока не запланирована. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

Его спросили о возможности контактов с иранской делегацией в Нью-Йорке. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп открыт для встреч с представителями других стран, если это может помочь в решении международных вопросов.

«Президент говорил, что он готов встретиться с кем угодно. Это президент, который, как правило, готов встретиться с кем угодно, потому что считает, что для решения проблем важно взаимодействовать с людьми», — заявил глава американской дипломатии.

При этом Рубио подчеркнул, что готовность к диалогу не означает автоматического согласия с позицией другой стороны. По его словам, Вашингтон рассматривает возможные контакты только в том случае, если они могут привести к положительному результату. Отдельно госсекретарь США заявил, что Иран, по позиции американской администрации, не должен обладать ядерным оружием.

Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября
Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров проведёт на полях Генассамблеи ООН десятки двусторонних и многосторонних встреч. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что график министра в Нью-Йорке будет включать большое количество переговоров с зарубежными коллегами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Марко Рубио
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar