Трамп встретится «с кем угодно»: США позвали Иран на переговоры в ООН

США готовы провести переговоры с представителями Ирана на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, однако конкретная встреча пока не запланирована. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

Его спросили о возможности контактов с иранской делегацией в Нью-Йорке. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп открыт для встреч с представителями других стран, если это может помочь в решении международных вопросов.

«Президент говорил, что он готов встретиться с кем угодно. Это президент, который, как правило, готов встретиться с кем угодно, потому что считает, что для решения проблем важно взаимодействовать с людьми», — заявил глава американской дипломатии.

При этом Рубио подчеркнул, что готовность к диалогу не означает автоматического согласия с позицией другой стороны. По его словам, Вашингтон рассматривает возможные контакты только в том случае, если они могут привести к положительному результату. Отдельно госсекретарь США заявил, что Иран, по позиции американской администрации, не должен обладать ядерным оружием.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров проведёт на полях Генассамблеи ООН десятки двусторонних и многосторонних встреч. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что график министра в Нью-Йорке будет включать большое количество переговоров с зарубежными коллегами.