Литва запросит у НАТО разрешение сбивать БПЛА без визуального подтверждения

Литва намерена обсудить с НАТО возможность уничтожения беспилотников, нарушающих воздушное пространство страны, без их визуального обнаружения. Власти республики хотят разрешить военным открывать огонь по объектам, которые фиксируют радары, даже при плохой видимости. Об этом заявил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс в эфире программы «Тема дня» на телеканале LRT, сообщает литовская телерадиокомпания.

«Я распорядился начать консультации с НАТО. Это было отмечено в протоколе, и, вероятно, будет реализовано в течение месяца. Нам нужно пересмотреть алгоритм», — сказал глава литовского правительства.

Синкявичюс пояснил, что действующие правила не позволяют пилотам истребителей сбивать воздушные цели, которые они видят только на радарах. При облачности, сильном дожде и других неблагоприятных погодных условиях военные должны сначала визуально обнаружить объект.

Премьер предложил пересмотреть этот порядок по примеру Польши. По его словам, НАТО может предоставить национальным властям право самостоятельно принимать решение об уничтожении беспилотников на основании радиолокационных данных.

При этом Синкявичюс признал, что изменение правил несёт определённые риски. В частности, военные могут ошибочно принять за беспилотник легкомоторный самолёт, пилот которого потерял радиосвязь. Поэтому окончательное решение потребует консультаций с союзниками.

Ранее сообщалось, что упавший на территории Литвы беспилотник оказался украинским и перевозил взрывчатку. Об этом заявил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс после заседания Комиссии по национальной безопасности. По его словам, специалисты установили происхождение аппарата после изучения обломков и получения информации от украинской стороны. Представители Киева подтвердили, что во время одной из атак потеряли связь с беспилотником. Предположительно, именно он пересёк польско-литовскую границу и взорвался в Пасвальском районе 18 октября.