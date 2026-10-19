Премьер Литвы: Упавший в стране дрон был украинским и нёс взрывчатку

Беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы 18 октября, оказался украинским и нёс взрывчатку. Об этом заявил премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс по итогам заседания Комиссии по национальной безопасности. По словам главы правительства, происхождение аппарата удалось установить благодаря найденным обломкам и информации украинской стороны, сообщает LRT.

«Мы проверили данные, когда и откуда беспилотник вошёл в воздушное пространство Литвы. Нет сомнений, что он пересёк границу с польской стороны», — подчеркнул Синкявичюс.

Глава литовского правительства уточнил, что представители Украины подтвердили потерю связи с одним из беспилотников во время атаки. По предварительной оценке Вильнюса, именно этот аппарат впоследствии взорвался на территории Литвы. При этом премьер не сомневается, что дрон был оснащён взрывчаткой.

Инцидент произошёл утром 18 октября в Пасвальском районе на севере страны. Обломки беспилотника повредили гражданский автомобиль, однако никто не пострадал. Причины падения аппарата и обстоятельства взрыва ещё выясняются.

Из-за появления неизвестного воздушного объекта в Литве объявляли тревогу в нескольких уездах. На перехват подняли истребители НАТО, однако пилоты не смогли визуально обнаружить беспилотник из-за неблагоприятных погодных условий. Спустя примерно час тревогу отменили.

Ранее Life.ru сообщал, что в марте 2026 года в Литве уже падал украинский беспилотник. Тогда дрон взорвался в Варенском районе неподалёку от белорусской границы. Возглавлявшая в тот момент правительство Инга Ругинене заявила, что аппарат потерял управление во время украинской операции против России. По предварительным данным, системы радиолокационного наблюдения не обнаружили его из-за небольшой высоты полёта.