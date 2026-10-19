НАТО начало масштабные учения на Балтике

В Литве стартовали международные военные учения по противодействию гибридным угрозам с участием военнослужащих стран НАТО. Манёвры продлятся с 19 по 30 октября и затронут западную часть республики, включая акваторию Балтийского моря и порт Клайпеды. Об этом сообщает LRT со ссылкой на местные власти.

Военные мероприятия пройдут в Клайпеде и Клайпедском районе, а также на территориях Паланги и Неринги. Кроме того, тренировки запланированы непосредственно в Балтийском море и акватории государственного морского порта Клайпеды.

По информации городской администрации, литовские военнослужащие и их союзники по НАТО будут отрабатывать совместные действия с государственными учреждениями и различными организациями при возникновении гибридных угроз.

Участники учений будут передвигаться пешком и на колёсной технике. При себе у них будут огнестрельное оружие и другое военное снаряжение. В отдельных эпизодах задействуют беспилотники, вертолёты, корабли и другие плавсредства.

Также предусмотрено применение имитационных боеприпасов и пиротехники. Власти Клайпеды заверили, что во время манёвров будут соблюдаться требования безопасности, противопожарной защиты и охраны окружающей среды.

Ранее Life.ru сообщал о крупных учениях НАТО «Сильный грифон — 2026» на территории Литвы. В сентябрьских манёврах участвовали около 2,5 тысячи военнослужащих и 500 единиц техники. Помимо стран альянса, к тренировкам привлекли представителей Украины и Молдавии. Участники отрабатывали оборонительные и наступательные действия в лесистой местности и городской застройке.