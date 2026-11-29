Ливия отозвала своего посла из Киева для консультаций в связи с украинской атакой на Бенгази. Дипломат уже встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел страны Тахером аль-Бауром, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи аль-Баур осудил действия украинских сил, расценив их как посягательство на суверенитет Ливии и нарушение международного права. По словам дипломата, произошедшее угрожает безопасности и стабильности североафриканского государства, а также негативно отражается на его отношениях с Украиной.

Посол Усама Мухаммед аль-Абед Абу аль-Касим, в свою очередь, проинформировал руководство МИД о работе дипломатического представительства в Киеве и положении проживающих на Украине ливийских граждан.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига выразил сожаление в связи с последствиями нападения и принёс соболезнования ливийскому народу. Он утверждал, что действия украинских сил были направлены исключительно против российских военных объектов.

Напомним, сегодня стало известно, что восточное правительство Ливии направило официальную жалобу в ООН и Совет Безопасности в связи с атакой на Бенгази. В результате нападения погибли двое ливийских военнослужащих. Кроме того, власти на востоке страны намерены потребовать от Киева компенсацию за повреждение инфраструктуры, а также выплаты пострадавшим и семьям погибших. Размер предполагаемых выплат пока не определён.