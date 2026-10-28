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Регион
Опубликовано 28 октября, 01:02

Ливия заявила о готовности к военному сотрудничеству с Россией

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Ливия рассчитывает договориться с Россией о конкретных шагах в военной сфере, а не ограничиваться обсуждением перспектив взаимодействия. Об этом председатель президентского совета страны Мухаммед аль-Менфи заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам аль-Менфи, сотрудничество с Москвой в вопросах обороны и безопасности должно способствовать укреплению и объединению профильных институтов внутри Ливии. Для этого он предложил продолжить контакты между представителями генеральных штабов двух стран.

Ливия намерена расширять сотрудничество с РФ вопреки давлению Запада
Ливия намерена расширять сотрудничество с РФ вопреки давлению Запада

Напомним, Владимир Путин провёл переговоры с Мухаммедом аль-Менфи в Кремле. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, включая торгово-экономические отношения. Российский лидер отметил, что Москва и Триполи продолжают развивать взаимную торговлю даже на фоне сложной обстановки в мировой политике и экономике. Путин также выразил заинтересованность в восстановлении полноценной работы совместной межправительственной комиссии.

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Тимур Хингеев
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