Ливия заявила о готовности к военному сотрудничеству с Россией

Ливия рассчитывает договориться с Россией о конкретных шагах в военной сфере, а не ограничиваться обсуждением перспектив взаимодействия. Об этом председатель президентского совета страны Мухаммед аль-Менфи заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам аль-Менфи, сотрудничество с Москвой в вопросах обороны и безопасности должно способствовать укреплению и объединению профильных институтов внутри Ливии. Для этого он предложил продолжить контакты между представителями генеральных штабов двух стран.