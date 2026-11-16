Работа месторождения Эш-Шарара и нескольких нефтепроводов в Ливии оказалась под угрозой остановки из-за спора о зарплатах. Сотрудники службы охраны нефтяных объектов на западе страны потребовали от властей повысить им выплаты до уровня военнослужащих, сообщает телеканал Libiya Al-Ahrar.

Протестующие дали Министерству финансов Правительства национального единства срок до 20 ноября, чтобы исполнить решение о повышении зарплат. Акции протестов прошли возле Минфина в Триполи, на Эш-Шараре, а также у нефтегазового комплекса и нефтеперерабатывающего завода в Эз-Завии.

Участники столичного протеста заявили, что министр финансов несёт полную ответственность за задержку выплат. Они напомнили, что глава правительства Абдель Хамид Дбейба ранее одобрил повышение.

В сентябре сотрудники охраны уже перекрывали нефтепровод, который связывает Эш-Шарару с портом Эз-Завия. После этого добыча на месторождении сократилась примерно на 130 тысяч баррелей в сутки. 27 сентября Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила, что перекачка сырья по этому маршруту возобновилась после открытия клапана № 7.