Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 08:19

Логистические центры, энергетика и суда: Минобороны назвало цели ночных ударов на Украине

МО РФ 26 октября сообщило об ударах по логистическим центрам и портам Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские военные в ночь на 26 октября нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, портам Украины и морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, задействованы в интересах ВСУ.

Среди целей министерство также назвало энергетические объекты, обеспечивающие работу логистических центров.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В Хмельницкой области ввели аварийные отключения света после ударов ВС РФ
В Хмельницкой области ввели аварийные отключения света после ударов ВС РФ

Ранее Life.ru рассказывал об ударах по цеху производства безэкипажных катеров в Черноморске и сухогрузу, направлявшемуся в Одессу. По сообщению Минобороны РФ от 24 октября, судно перевозило грузы для украинской армии.

Больше новостей о действиях российских войск и сводках Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar