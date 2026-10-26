Логистические центры, энергетика и суда: Минобороны назвало цели ночных ударов на Украине

Российские военные в ночь на 26 октября нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, портам Украины и морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, задействованы в интересах ВСУ.

Среди целей министерство также назвало энергетические объекты, обеспечивающие работу логистических центров.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал об ударах по цеху производства безэкипажных катеров в Черноморске и сухогрузу, направлявшемуся в Одессу. По сообщению Минобороны РФ от 24 октября, судно перевозило грузы для украинской армии.