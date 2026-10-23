Обострение ситуации в Чёрном море стало следствием действий украинских властей и масштабной поддержки Киева со стороны западных стран. Такую позицию высказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Дипломат выступил перед российскими журналистами на полях сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности, проходящей на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Не Россия стоит за эскалацией в Чёрном море. Нынешняя ситуация стала результатом действий Киева и масштабной военной и финансовой поддержки, которую он получает от Запада», — заявил Логвинов.

Представитель МИД призвал рассматривать происходящее в историческом контексте, а не использовать отдельные события для политических обвинений в адрес Москвы.

Особое внимание Логвинов уделил вопросам продовольственной безопасности. По его словам, поставки продуктов питания, удобрений и сельскохозяйственного сырья, а также транспортная инфраструктура не должны превращаться в инструменты политического давления. Подобная практика, считает дипломат, прежде всего создаёт угрозы для наиболее уязвимых государств.

Логвинов также подчеркнул, что ФАО должна сохранять беспристрастность и заниматься вопросами устойчивого сельского хозяйства, а не становиться площадкой для принятия политических деклараций. Он добавил, что Россия рассматривает глобальную продовольственную безопасность как важнейший фактор международной стабильности.