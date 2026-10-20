«Локальные повреждения»: Полковник оценил эффективность ударов по мостам через Днепр

Российские удары по мостам через Днепр пока не приводят к их полному разрушению, а украинские специалисты восстанавливают движение после устранения повреждений. Для длительного прекращения работы переправ потребовалась бы значительно более масштабная военная операция. Такое мнение высказал полковник в отставке Михаил Ходаренок «Газете.ru».

Военный обозреватель подчеркнул, что мостовая инфраструктура имеет исключительное значение для Украины. Через Днепр проходят важнейшие транспортные маршруты, обеспечивающие снабжение вооружённых сил, перемещение личного состава и доставку необходимых грузов.

Переправы также играют существенную роль в функционировании украинской экономики и оборонной промышленности. По этим путям перевозят топливо, продовольствие, боеприпасы и технику, а также перебрасывают воинские подразделения между различными направлениями.

Однако нынешние атаки, по оценке Ходарёнка, преимущественно вызывают локальные повреждения конструкций. Ремонтные бригады способны устранять последствия таких ударов, после чего транспортное сообщение возобновляется.

Автор считает, что добиться продолжительной остановки движения значительно сложнее. Он рассматривает возможность масштабной воздушной операции, одновременно отмечая её высокую сложность и риск серьёзных потерь авиации.

Ранее Life.ru сообщал, что Южный мост в Днепре закрыли на месяц после авиаудара. Из-за повреждений городским властям пришлось изменить маршруты общественного транспорта, направив автобусы и троллейбусы через другие переправы.