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Опубликовано 19 октября, 17:23

Южный мост в Днепре закрыли на месяц после удара КАБ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В украинском Днепре Южный мост подвергся удару корректируемой авиационной бомбы (КАБ), после чего движение по переправе закрыли на месяц. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Южный мост в Днепре закрыли на месяц после удара КАБ. Фото © Telegram / Труха Україна

Южный мост в Днепре закрыли на месяц после удара КАБ. Фото © Telegram / Труха Україна

Перекрытие моста подтвердили в департаменте транспорта Днепровского городского совета. Из-за закрытия переправы пришлось изменить маршруты общественного транспорта. Троллейбус № 6 направили в объезд через Центральный и Усть-Самарский мосты. Автобусы № 18 и № 134 также перевели на альтернативные маршруты.

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Ранее Life.ru рассказывал об ударах беспилотников по одноимённому Южному мосту в Киеве. 1 октября мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о попадании двух дронов в район опор переправы, из-за чего пришлось остановить движение автомобилей и метро. Спустя несколько дней Минобороны России заявило о поражении Северного моста, который, по данным ведомства, использовался для военных перевозок. После повреждения дорожного полотна движение по одной из полос оказалось ограничено. На фоне серии атак украинские власти приступили к подготовке резервных переправ через Днепр, включая понтонные мосты и насыпные дамбы.

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Милена Скрипальщикова
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