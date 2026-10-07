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Опубликовано 7 октября, 14:08

Переброска ВСУ через Хортицу остановлена после удара по мосту в Запорожье

ВКС России и беспилотные войска поразили вантовый мост в Запорожье

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВКС России и войска беспилотных систем поразили вантовый мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица. Об этом сообщили в Минобороны РФ 7 октября.

Удар по мосту в Запорожье. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, переправа активно использовалась ВСУ для переброски военных грузов и личного состава подразделений.

После точного поражения движение по мосту было приостановлено.

Ограничения движения на вантовом мосту в Запорожье подтверждались и местными транспортными службами. Утром 7 октября движение по переправе вновь оказалось временно перекрыто.

Накануне движение по этому мосту также ограничивали после ударов по транспортной инфраструктуре города.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные нанесли серию ударов по мостам через Днепр в Киеве. 2 октября Минобороны РФ заявило о поражении автожелезнодорожной переправы, использовавшейся для переброски войск и военных грузов ВСУ, а 3–4 октября под удар несколько раз попадал Северный мост. После одного из ударов на нём были повреждены дорожное полотно и контактная сеть, движение временно перекрывали. Позднее Минобороны показало кадры нового поражения переправы беспилотниками.

Больше новостей о ходе специальной военной операции и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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