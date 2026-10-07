Переброска ВСУ через Хортицу остановлена после удара по мосту в Запорожье

ВКС России и войска беспилотных систем поразили вантовый мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица. Об этом сообщили в Минобороны РФ 7 октября.

Удар по мосту в Запорожье. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, переправа активно использовалась ВСУ для переброски военных грузов и личного состава подразделений.

После точного поражения движение по мосту было приостановлено.

Ограничения движения на вантовом мосту в Запорожье подтверждались и местными транспортными службами. Утром 7 октября движение по переправе вновь оказалось временно перекрыто.

Накануне движение по этому мосту также ограничивали после ударов по транспортной инфраструктуре города.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные нанесли серию ударов по мостам через Днепр в Киеве. 2 октября Минобороны РФ заявило о поражении автожелезнодорожной переправы, использовавшейся для переброски войск и военных грузов ВСУ, а 3–4 октября под удар несколько раз попадал Северный мост. После одного из ударов на нём были повреждены дорожное полотно и контактная сеть, движение временно перекрывали. Позднее Минобороны показало кадры нового поражения переправы беспилотниками.