Локальный режим ЧС введён в микрорайоне Голубая Бухта Геленджика после атаки ВСУ

На нескольких улицах микрорайона Голубая Бухта в Геленджике ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, в двух жилых домах выбиты окна, также повреждён один автомобиль. Специалисты продолжают обследование территории.

Ранее сегодня Life.ru сообщал об отключении электричества в нескольких районах Геленджика после атаки БПЛА. Повреждения получила электроподстанция, после чего специалисты приступили к восстановительным работам. Без света остались микрорайоны Тонкий Мыс и Северный, село Марьина Роща и несколько садоводческих товариществ.