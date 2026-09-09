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Опубликовано 9 сентября, 16:28

Локальный режим ЧС введён в микрорайоне Голубая Бухта Геленджика после атаки ВСУ

Обложка © ТАСС / Владимир Лерон

Обложка © ТАСС / Владимир Лерон

На нескольких улицах микрорайона Голубая Бухта в Геленджике ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, в двух жилых домах выбиты окна, также повреждён один автомобиль. Специалисты продолжают обследование территории.

На повреждённой БПЛА подстанции в Геленджике начался пожар
На повреждённой БПЛА подстанции в Геленджике начался пожар

Ранее сегодня Life.ru сообщал об отключении электричества в нескольких районах Геленджика после атаки БПЛА. Повреждения получила электроподстанция, после чего специалисты приступили к восстановительным работам. Без света остались микрорайоны Тонкий Мыс и Северный, село Марьина Роща и несколько садоводческих товариществ.

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Наталья Демьянова
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