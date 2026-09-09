На повреждённой БПЛА подстанции в Геленджике начался пожар

На электроподстанции в Геленджике, повреждённой при атаке БПЛА, начался пожар. О ситуации сообщил глава города Алексей Богодистов.

Возгорание сейчас тушат специалисты, завершить работы рассчитывают в ближайшие часы. Только после этого энергетики смогут приступить к подключению потребителей.

Из-за повреждений без электричества остались несколько микрорайонов города. По словам Богодистова, восстановительные работы уже подготовлены, однако начать их можно после ликвидации огня.

«По словам энергетиков, ориентировочно к 00:00 часам большая часть абонентов будет запитана», — написал глава города.

Ранее сегодня Life.ru сообщал об отключении электричества в нескольких районах Геленджика. Повреждения получила электроподстанция, после чего специалисты приступили к восстановительным работам.