«Локомотив» арендовал Андрея Мостового у «Зенита» до конца сезона

Андрей Мостовой будет выступать за московский «Локомотив» на правах аренды до конца сезона-2026/27. Соглашение о переходе 28-летнего полузащитника подтвердил «Зенит».

Для футболиста это возвращение в знакомый клуб. С 2012 года он два с половиной года занимался в академии железнодорожников, а в сезонах-2014/15 и 2015/16 провёл за молодёжную команду 20 матчей.

Затем Мостовой выступал за «Долгопрудный» и «Химки». Зимой 2019 года он присоединился к «Зениту», сыграл за вторую команду петербуржцев, а сезон-2019/20 провёл в аренде в «Сочи». В июле 2020 года полузащитник вернулся в Санкт-Петербург и дебютировал за основной состав как раз в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России.

Всего за сине-бело-голубых Мостовой провёл 209 встреч, забил 42 мяча и сделал 19 результативных передач. Вместе с командой он пять раз выиграл чемпионат России, шесть раз — Суперкубок страны и однажды завоевал национальный Кубок.

О готовящейся аренде Life.ru сообщал 1 сентября. В начале сезона Мостовой получал мало игрового времени, а «Зенит», несмотря на интерес «Краснодара» и московского «Динамо», соглашался отпустить футболиста только временно.