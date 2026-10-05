Локомотивы на исходе: FT раскрыла проблему украинской портовой логистики после ударов РФ

Украина почти исчерпала резерв локомотивов на фоне российских ударов по железнодорожной инфраструктуре. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра аграрной политики страны Тараса Высоцкого.

По его словам, Киев уже ведёт переговоры с европейскими государствами о поставках дополнительного подвижного состава. Украинская сторона ищет технику в странах, где используется совместимая ширина железнодорожной колеи.

Нехватка тяги уже отражается и на работе портов. Исполнительный директор группы терминалов ТИС Никита Грубов рассказал FT, что только в районе их объекта в порту Южный были потеряны три локомотива. Дефицит такой техники, по его оценке, превратился в слабое место портовой логистики.

Даже восстановление полноценной работы черноморских портов не снимает проблему доставки грузов к причалам. Экспорт зависит не только от возможности отправить продукцию морем, но и от способности железной дороги вовремя подвезти её к терминалам.

Financial Times отмечает, что в последние недели удары всё чаще приходились по составам, перевозившим зерно и железную руду. Эти грузы относятся к числу ключевых экспортных позиций Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили сразу шесть локомотивов, использовавшихся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, цели находились в нескольких регионах Украины, для ударов применялись беспилотники «Герань».