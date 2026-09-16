Сибига выдвинул новое наглое требование Западу
Сибига попросил союзников срочно помочь Украине с локомотивами после удара
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Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал союзников срочно помочь Киеву найти локомотивы после российского удара по железнодорожной инфраструктуре в Волынской области. Об этом он написал в соцсети X.
«Мы призываем наших партнёров оказать неотложную помощь в поиске локомотивов, совместимых с колеей 1520 мм, а также в финансировании ускоренной закупки новых единиц подвижного состава», — заявил он.
Поводом для обращения стал удар по железнодорожной инфраструктуре в Волынской области. По версии украинского министра, один из локомотивов был повреждён в районе границы с Польшей.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе «Герани-4 Сикер» по железнодорожному составу ВСУ. По данным Минобороны РФ, эшелон перевозил грузы военного назначения, в том числе зарубежные БПЛА и комплектующие.
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