Сибига выдвинул новое наглое требование Западу

Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал союзников срочно помочь Киеву найти локомотивы после российского удара по железнодорожной инфраструктуре в Волынской области. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы призываем наших партнёров оказать неотложную помощь в поиске локомотивов, совместимых с колеей 1520 мм, а также в финансировании ускоренной закупки новых единиц подвижного состава», — заявил он.

Поводом для обращения стал удар по железнодорожной инфраструктуре в Волынской области. По версии украинского министра, один из локомотивов был повреждён в районе границы с Польшей.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе «Герани-4 Сикер» по железнодорожному составу ВСУ. По данным Минобороны РФ, эшелон перевозил грузы военного назначения, в том числе зарубежные БПЛА и комплектующие.