Лолита назвала себя единственной подходящей женой для Баскова

Певица Лолита Милявская в шутку назвала себя единственной подходящей кандидаткой в жёны Николаю Баскову. При этом артистка предположила, что певцу трудно найти спутницу жизни из-за особых отношений с матерью и напряжённого рабочего графика. Своими рассуждениями она поделилась с Пятым каналом на юбилейном вечере исполнителя.

Лолита об идеальной жене для Николая Баскова. Видео © Пятый канал

«Никто, кроме меня, нет, никто. Я никого делить не буду», — пошутила Милявская, отвечая на вопрос об идеальной жене для Баскова.

По мнению певицы, будущей избраннице Николая будет непросто соответствовать образу его матери. Лолита назвала Елену Николаевну красивой и умной женщиной, предположив, что после неудачного опыта отношений артисту сложно найти кого-то похожего на неё.

При этом Милявская особо подчеркнула, что близость Баскова с матерью не делает его «маменькиным сынком» или человеком, полностью зависимым от женского мнения. Напротив, она считает коллегу очень внимательным и заботливым сыном.

Ещё одной причиной одиночества Николая артистка назвала постоянную занятость. По её словам, плотный график выступлений и съёмок практически не оставляет звёздам времени и сил на знакомства и свидания. Лолита призналась, что сама сталкивается с похожими трудностями.

Слова певицы прозвучали на фоне празднования 50-летия Баскова. Несмотря на успешную карьеру и внимание поклонниц, исполнитель пока не встретил женщину, с которой хотел бы связать дальнейшую жизнь.