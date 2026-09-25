Лондон не оценил мерч: Британский бизнес Монеточки* ликвидируют

Британская компания певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) оказалась под угрозой принудительного исключения из реестра компаний. Об этом свидетельствуют данные Companies House, пишет Mash.

Фирму MONETOCHKA* LLP певица зарегистрировала вместе с мужем Виктором Исаевым, выступающим под фамилией Емелин, 4 июня 2025 года. Оба указаны в британском реестре как действующие управляющие партнёры компании и резиденты Литвы.

Через фирму супруги собирались продавать мерч певицы — футболки и лонгсливы с её изображением. Однако товары не пользовались спросом у британской аудитории.

В июне 2026 года компания не подала обязательное подтверждение сведений о деятельности. Согласно Companies House, документ должен был быть представлен до 17 июня, а 15 сентября регистр опубликовал первое уведомление о принудительном исключении MONETOCHKA* LLP из реестра. Сейчас компания формально остаётся действующей, но в её карточке стоит отметка об активной процедуре ликвидации.

После отъезда из России Монеточка* обосновалась в Литве. В РФ певица ранее закрыла ИП, занимавшееся деятельностью в области исполнительских искусств.

Ранее стало известно, что Монеточку* оштрафовали на 35 тысяч рублей. Решение принял Басманный районный суд Москвы. Певицу признали виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Речь идёт о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

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