Монеточку* оштрафовали на 35 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Басманный районный суд Москвы оштрафовал певицу Елизавету Гырдымову*, известную под псевдонимом Монеточка*, на 35 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Административное дело суд рассмотрел 22 сентября.

Артистку признали виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Согласно решению суда, наказанием стал административный штраф в размере 35 тысяч рублей.

«Суд признал её виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что суд оставил в силе заочный приговор Монеточке*. Певице назначили год колонии общего режима по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, а также на три года запретили администрировать сайты и интернет-ресурсы.

* Включена Минюстом России в реестр иностранных агентов.