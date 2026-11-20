Великобритания попыталась помешать принятию российской резолюции в Совете ООН по правам человека, однако её усилия провалились. Об этом заявил представитель МИД РФ Григорий Лукьянцев на круглом столе в Уфе.

«Они по-прежнему мыслят правовыми и расовыми категориями, продолжают делить суверенные государства на истинные демократии и штрафников», — подчеркнул дипломат.

Поводом для конфликта стала российская инициатива в СПЧ ООН. Британская делегация выступила против её принятия, заявив, что у Москвы якобы нет морального права предлагать подобные документы из-за её правозащитной репутации.

Представители Лондона потребовали вынести проект на голосование, однако сами в итоге воздержались. Аналогичную позицию заняли другие западные страны и их союзники. Несмотря на возражения, документ получил одобрение Совета.

Лукьянцев назвал действия британской стороны проявлением двойных стандартов. По его оценке, Лондон пытается присвоить себе право определять, какие государства достойны выступать с инициативами в международных структурах, а какие нет.

Дипломат также увидел в позиции Великобритании продолжение колониального подхода к международным отношениям. Он подчеркнул, что российский проект получил широкую поддержку государств мирового большинства.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке России к сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Москва намеревалась представить свои подходы к защите прав человека, противодействию дискриминации и обеспечению права на развитие. Также по российской инициативе была запланирована дискуссия, посвящённая 60-летию международных пактов о правах человека.