«Набили оскомину»: Небензя не понимает, зачем Киев снова и снова созывает бесполезные заседания СБ ООН
Небензя усомнился в пользе заседаний Совбеза ООН по Украине для урегулирования
Василий Небензя. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что регулярные заседания Совета Безопасности по Украине не приближают урегулирование конфликта. Дипломат также не понимает, чего Киев рассчитывает добиться этими обсуждениями.
«Мы не знаем, чего добивается украинская сторона, запрашивая эти уже набившие оскомину, в том числе у спонсоров киевского режима, заседания», — отметил Небензя.
Заседание в Нью-Йорке созвала председательствующая в Совбезе Латвия по запросу Украины. Инициативу поддержали Дания, Франция, Греция и Великобритания.
Ранее Life.ru рассказывал, что заседание Совбеза назначили за день до переговоров в Абу-Даби. Встреча делегаций России, Украины и США запланирована на 10–11 ноября.
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