Украина потребовала нового заседания Совбеза ООН: Встреча состоится за день до переговоров в Абу-Даби
Совбез ООН проведёт заседание по Украине 9 ноября по запросу Киева
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Совет Безопасности ООН соберётся в понедельник, 9 ноября, для обсуждения ситуации на Украине. Заседание состоится по запросу Киева, который поддержали несколько западных государств — членов Совбеза. Информация об этом появилась в официальном расписании работы организации.
Встреча пройдёт в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Начало запланировано на 10:00 по местному времени, что соответствует 18:00 по Москве. Обсуждение состоится в рамках повестки «Поддержание мира и безопасности Украины».
Инициативу проведения заседания поддержали Латвия, Дания, Франция, Греция и Великобритания. Об этом ранее сообщили в постоянном представительстве Латвии при ООН. В ноябре именно эта страна председательствует в Совете Безопасности.
По информации латвийского представительства, поводом для созыва заседания стали российские удары по украинской территории, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры. Ожидается, что представители государств обсудят ситуацию с безопасностью и последствия продолжающегося конфликта.
Заседание пройдёт за день до запланированного начала трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Российский президент Владимир Путин ранее сообщил, что консультации должны стартовать во вторник, 10 ноября.
Ранее Life.ru сообщал, что российская делегация прибудет в Абу-Даби 10–11 ноября для переговоров с США и Украиной. Песков подтвердил сроки встречи и уточнил, что переговоры пройдут на уровне делегаций, а не глав государств.