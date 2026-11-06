Совет Безопасности ООН соберётся в понедельник, 9 ноября, для обсуждения ситуации на Украине. Заседание состоится по запросу Киева, который поддержали несколько западных государств — членов Совбеза. Информация об этом появилась в официальном расписании работы организации.

Встреча пройдёт в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Начало запланировано на 10:00 по местному времени, что соответствует 18:00 по Москве. Обсуждение состоится в рамках повестки «Поддержание мира и безопасности Украины».

Инициативу проведения заседания поддержали Латвия, Дания, Франция, Греция и Великобритания. Об этом ранее сообщили в постоянном представительстве Латвии при ООН. В ноябре именно эта страна председательствует в Совете Безопасности.

По информации латвийского представительства, поводом для созыва заседания стали российские удары по украинской территории, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры. Ожидается, что представители государств обсудят ситуацию с безопасностью и последствия продолжающегося конфликта.

Заседание пройдёт за день до запланированного начала трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Российский президент Владимир Путин ранее сообщил, что консультации должны стартовать во вторник, 10 ноября.