«Лорда Инквизитора» из Ленобласти задержали за комментарий о теракте в «Крокусе»
Жителя Ленобласти задержали по делу об оправдании теракта в «Крокусе»
Обложка © РИА Новости / Дмитрий Макеев
В Приозерском районе Ленинградской области задержали 48-летнего мужчину по подозрению в публичном оправдании терроризма. Поводом стали его издевательские комментарии о нападении на «Крокус Сити Холл», сообщает канал Mash на Мойке.
Задержание обвиняемого. Видео © Telegram / Mash на Мойке
По данным следствия, мужчина пользовался псевдонимом «Лорд Инквизитор». Он писал сообщения с одобрением теракта и сожалением о том, что жертв в «Крокусе» было, по его мнению, недостаточно. Комментарии появились в одном из проукраинских Telegram-чатов больше двух с половиной лет назад. По месту жительства подозреваемого провели обыск.
Дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ — о публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Максимальное наказание по этой норме составляет семь лет лишения свободы.
Ранее Life.ru рассказывал, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО 41-летнего Андрея Миронова по делу об оправдании терроризма из-за комментария о теракте в «Крокус Сити Холле». В своём сообщении мужчина оправдывал террористов и смеялся над трагедией. Нападение на «Крокус» произошло в марте 2024 года. Жертвами преступников стали 149 человек. Сейчас 15 из 19 фигурантов уголовного дела отправлены в тюрьму пожизненно.