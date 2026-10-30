«Лорда Инквизитора» из Ленобласти задержали за комментарий о теракте в «Крокусе»

В Приозерском районе Ленинградской области задержали 48-летнего мужчину по подозрению в публичном оправдании терроризма. Поводом стали его издевательские комментарии о нападении на «Крокус Сити Холл», сообщает канал Mash на Мойке.

Задержание обвиняемого. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По данным следствия, мужчина пользовался псевдонимом «Лорд Инквизитор». Он писал сообщения с одобрением теракта и сожалением о том, что жертв в «Крокусе» было, по его мнению, недостаточно. Комментарии появились в одном из проукраинских Telegram-чатов больше двух с половиной лет назад. По месту жительства подозреваемого провели обыск.

Дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ — о публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Максимальное наказание по этой норме составляет семь лет лишения свободы.