Суд зарегистрировал жалобы адвокатов на приговор террористам в «Крокусе»

В Москве официально зарегистрировали апелляционные жалобы защитников осуждённых за теракт в «Крокус Сити Холле». Теперь материалы уголовного дела направят в вышестоящую инстанцию для пересмотра приговора, сообщили ТАСС в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

Обращения поступили от адвокатов фигурантов дела № 2-422/2025, среди которых непосредственные исполнители нападения. После оформления необходимых документов жалобы передадут в Апелляционный военный суд. Дата их рассмотрения пока не назначена.

12 марта Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 19 фигурантам дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Четверо непосредственных исполнителей теракта и 11 их пособников получили пожизненное заключение. Ещё четверым назначили наказание от 19 лет 11 месяцев до 22 лет и шести месяцев лишения свободы. Уже в марте адвокаты осуждённых и представители потерпевших обжаловали решение. Первые посчитали наказание чрезмерно суровым, вторые — недостаточно строгим.

Между тем суд также удовлетворил все 27 гражданских исков потерпевших по делу о теракте в «Крокусе». Решение о компенсациях было оглашено 12 марта одновременно с приговором. Всего требования пострадавших и родственников погибших превысили 200 миллионов рублей.