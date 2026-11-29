Свыше 100 повторных подземных толчков произошло на юге Калифорнии после землетрясения в районе Лос-Анджелеса 28 ноября. По данным Los Angeles Times, сейсмологи ожидают дальнейшего роста числа афтершоков.

Магнитуда самого сильного повторного толчка достигла 4,5. Сейсмолог Калифорнийского технологического института Люси Джонс считает, что подземные толчки магнитудой около 3 продолжатся ещё одну-две недели. По её словам, сейсмическая активность несколько превышает средние показатели для подобных землетрясений, однако остаётся в пределах нормы.

Геологическая служба США (USGS) уточнила параметры основного землетрясения. Его магнитуда составила 5,1, а очаг залегал на глубине 12,6 километра. В международном аэропорту Лос-Анджелеса после подземных толчков произошёл прорыв водопровода.

Life.ru сообщал, что землетрясение на юге Калифорнии произошло утром 28 ноября. Эпицентр находился в Тихом океане примерно в шести километрах от прибрежного города Манхэттен-Бич. Угрозы цунами не возникло.