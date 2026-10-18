Лось отправил троих человек в реанимацию после столкновения с «четыркой» на трассе

Три человека получили серьёзные травмы при столкновении легкового автомобиля с лосем в Шумерлинском округе Чувашии. Все пострадавшие находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 17 октября около 00:20 на 103-м километре автодороги Чебоксары — Сурское. Перед двигавшимся ВАЗ-2114 внезапно появился лесной зверь. Животное выбежало на проезжую часть с левой стороны и попыталось пересечь трассу, но оказалось под колёсами машины.

Перед двигавшимся ВАЗ-2114 внезапно появился зверь. Фото © Макс / Госавтоинспекция Чувашии

За рулём отечественной легковушки находился 22-летний молодой человек. Вместе с ним ехали двое пассажиров — юноша 2008 года рождения и несовершеннолетняя девушка, родившаяся в 2010-м. В результате мощного столкновения все трое получили тяжёлые повреждения. Их экстренно госпитализировали.

На месте происшествия работают автоинспекторы. Правоохранители восстанавливают картину случившегося и оформляют необходимые документы. Для установления всех обстоятельств организована проверка.

Ранее Life.ru сообщал о массовом ДТП с участием лося на трассе М-12 в Подмосковье. Тогда дикое животное угодило под легковушку, после чего следовавший позади автомобиль наехал на его тушу и перевернулся. Несмотря на серьёзные повреждения транспорта, люди избежали тяжёлых травм.