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Опубликовано 18 октября, 15:11

Лось отправил троих человек в реанимацию после столкновения с «четыркой» на трассе

В Чувашии три человека попали в реанимацию после ДТП с лосем

Обложка © Макс / Госавтоинспекция Чувашии

Обложка © Макс / Госавтоинспекция Чувашии

Три человека получили серьёзные травмы при столкновении легкового автомобиля с лосем в Шумерлинском округе Чувашии. Все пострадавшие находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 17 октября около 00:20 на 103-м километре автодороги Чебоксары — Сурское. Перед двигавшимся ВАЗ-2114 внезапно появился лесной зверь. Животное выбежало на проезжую часть с левой стороны и попыталось пересечь трассу, но оказалось под колёсами машины.

Перед двигавшимся ВАЗ-2114 внезапно появился зверь. Фото © Макс / Госавтоинспекция Чувашии

Перед двигавшимся ВАЗ-2114 внезапно появился зверь. Фото © Макс / Госавтоинспекция Чувашии

За рулём отечественной легковушки находился 22-летний молодой человек. Вместе с ним ехали двое пассажиров — юноша 2008 года рождения и несовершеннолетняя девушка, родившаяся в 2010-м. В результате мощного столкновения все трое получили тяжёлые повреждения. Их экстренно госпитализировали.

На месте происшествия работают автоинспекторы. Правоохранители восстанавливают картину случившегося и оформляют необходимые документы. Для установления всех обстоятельств организована проверка.

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Ранее Life.ru сообщал о массовом ДТП с участием лося на трассе М-12 в Подмосковье. Тогда дикое животное угодило под легковушку, после чего следовавший позади автомобиль наехал на его тушу и перевернулся. Несмотря на серьёзные повреждения транспорта, люди избежали тяжёлых травм.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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