Рога пробили салон: лось протаранил авто и устроил массовое ДТП на М-12

Лось стал причиной массового ДТП на трассе М-12 в Подмосковье. Животное выскочило на дорогу и попало под легковой автомобиль, после чего ещё одна машина наехала на его тушу и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, лось выбежал из леса, преодолел отбойник и оказался прямо перед автомобилем, в котором ехала молодая пара. От сильного удара животное погибло, а его отбросило на несколько метров.

Как утверждает Baza, отлетевшие при столкновении рога пробили салон автомобиля, однако водителя и пассажирку чудом не задело.

Следовавший позади автомобиль наехал на лежавшего на дороге лося и перевернулся.

Участники аварии сообщили, что серьёзных травм никто из людей не получил. Первая машина при этом оказалась сильно повреждена и потребует серьёзного ремонта.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Life.ru публиковал видео другого ДТП с лосём в Подмосковье, после которого пострадавшее животное пришлось спасать с обочины. Тогда авария также произошла на подмосковной трассе.