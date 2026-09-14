Рога пробили салон: лось протаранил авто и устроил массовое ДТП на М-12
Лось устроил массовое ДТП на М-12 в Подмосковье
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий.
Лось стал причиной массового ДТП на трассе М-12 в Подмосковье. Животное выскочило на дорогу и попало под легковой автомобиль, после чего ещё одна машина наехала на его тушу и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, лось выбежал из леса, преодолел отбойник и оказался прямо перед автомобилем, в котором ехала молодая пара. От сильного удара животное погибло, а его отбросило на несколько метров.
Как утверждает Baza, отлетевшие при столкновении рога пробили салон автомобиля, однако водителя и пассажирку чудом не задело.
Следовавший позади автомобиль наехал на лежавшего на дороге лося и перевернулся.
Участники аварии сообщили, что серьёзных травм никто из людей не получил. Первая машина при этом оказалась сильно повреждена и потребует серьёзного ремонта.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее Life.ru публиковал видео другого ДТП с лосём в Подмосковье, после которого пострадавшее животное пришлось спасать с обочины. Тогда авария также произошла на подмосковной трассе.
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