Не конкурент, но всё равно опасен: Как вести себя при встрече с лосем во время гона

При встрече с лосем во время осеннего гона не стоит приближаться к животному или вмешиваться в его поведение. Даже если зверь не воспринимает человека как соперника, взрослый лось остаётся крайне опасным, рассказал 360.ru зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

«Они бьются за самку. Но по отношению к человеку агрессии, как правило, не проявляют, потому что он не является конкурентом», — объяснил Ефременко.

При этом подходить к животному, пытаться его погладить, прогнать или каким-либо образом провоцировать нельзя. Особенно опасной ситуация может стать, если человек окажется слишком близко или вмешается в естественное поведение зверя.

Отдельную осторожность следует соблюдать при встрече с самкой и детёнышем. Защищая потомство, она способна атаковать человека, которого воспримет как угрозу.

Самцы во время осеннего гона также требуют повышенной дистанции: специалисты по дикой природе предупреждают, что в этот период их поведение может быть более агрессивным и непредсказуемым. Поэтому безопаснее всего спокойно отойти и оставить животному путь для ухода.

Ранее Life.ru рассказывал, как раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике на Киевском шоссе в Москве. По предварительным данным, животное пострадало после столкновения с автомобилем, а при приближении людей начинало вести себя агрессивно, поэтому специалисты решили дождаться ветеринаров и временно усыпить сохатого для безопасного спасения.