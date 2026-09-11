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Опубликовано 11 сентября, 14:46

Лось рванул на девушку с собакой в подмосковном Пушкино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Gasich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Gasich

Обычная прогулка с собакой едва не закончилась прямым столкновением с огромным лосем в подмосковном Пушкино. Дикий зверь внезапно рванул в сторону девушки, но в последний момент свернул и скрылся в лесу.

Лось рванул на девушку с собакой. Видео © Telegram / Типичное Пушкино

Инцидент произошёл 8 сентября. Девушка заметила у леса людей и сначала решила, что они ищут потерявшуюся собаку. Однако прохожие предупредили её, что рядом находится лось. Через несколько мгновений сохатый оказался совсем близко. Затем животное резко побежало в сторону хозяйки и её пса Джордана.

«А потом как сиганёт на нас с Джорданом!» — рассказала девушка.

Лось в итоге изменил направление и убежал в сторону леса. Ни девушка, ни её собака не пострадали.

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Ранее Life.ru рассказывал о лосе, который застрял в отбойнике на Киевском шоссе в Москве. По предварительным данным, животное пострадало после столкновения с автомобилем. На месте работали спасатели и ветеринары.

Больше новостей о необычных и опасных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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