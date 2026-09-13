Лошадь вернулась в реестр: Ford зарегистрировал Mustang в России

Американская Ford Motor Company зарегистрировала в России товарный знак Mustang и фирменный логотип с изображением лошади. Данную информацию передаёт ТАСС.

Заявки поступили от «Форд мотор компани» из США. Оба обозначения оформили по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг. Он охватывает автомобили и их составляющие.

В 2022 году Ford приостановила деятельность в России. Такое решение компания приняла в связи с событиями на Украине.

Ранее южнокорейская компания Hyundai Motor зарегистрировала в России 11 товарных знаков. Среди данных обозначений присутствует название премиального бренда Genesis. Этот знак получил охрану по третьему классу Международной классификации товаров и услуг, который, в частности, охватывает аромадиффузоры для автомобилей. Помимо этого, в российской базе появились два варианта логотипа Hyundai Certified, пять одноимённых товарных знаков и ещё три логотипа компании, оформленных по разным классам МКТУ.